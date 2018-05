Ana Rosa Quintana estalla tras los últimos y amenazantes audios de 'La Manada' Caputra El Programa de Ana Rosa. El Programa de Ana Rosa ha dado a conocer las nuevas notas de voz de los cinco sevillanos condenados antes de viajar a San Fermín IDEAL.ES Lunes, 28 mayo 2018, 13:06

Hace 12 días tuvimos conocimiento de los que, hasta ese momento, eran los últimos audios de 'La Manada' conocidos. Este lunes, 'El programa de Ana Rosa' muestra en exclusiva nuevos documentos en los que uno de los cinco sevillanos condenados aspira a ponerle una pistola en la cabeza a un vasco.

Antes de las tan comentadas fiestas pamplonicas de 2016 dos de los acusados se animan a cantar el himno de San Fermín. Otro comenta lo siguiente: «Yo nada más te digo que vengo de depilarme, tío… estoy ahora mismo que madre mía… escúchame, ¿sabes? Si no f***, si no f**** me subo al escenario y empiezo a tirar los huevos para bajar, carajo ya».

También se puede escuchar lo siguiente: «Por un momento, tío me estoy imaginando en el País Vasco, como cuando cogíamos los huevos y hacíamos una nota cantada por Joselito, coger a un vasco de estos y hacerle cantar la canción de '¡Que viva España!' al vasco con la pistola en la cabeza, es que eso sería muy bueno, ¡eh!»

Ana Rosa Quintana ha sido contundente al comentar los audios: «Esto demuestra el poco cerebro que tenía esta gente». Por su parte, Joaquín Prat ha revelado que hay ortos mensajes de voz de 'La Manada' en los que presumen de haber utilizado una placa para requisar droga a unos jóvenes para posteriormente tomársela ellos.