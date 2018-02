Amenazan de muerte a Marina de 'OT17' por meterse en el directo de Amaia La exconcursante ha denunciado esta situación en Twitter y ha pedido respeto IDEAL GENTE Domingo, 11 febrero 2018, 11:14

Con el fin de la edición, el canal 24 horas de 'Operación Triunfo' se cerró el pasado lunes 5 febrero, pero eso no impidió a los concursantes seguir mostrándose. La ganadora de la edición, Amaia Romero, prometió que utilizaría Instagram, y así ha sido. De hecho, se ha mostrado muy activa a través de los directos, a pesar de no subir muchas publicaciones desde que entró a la Academia. En uno de estos directos entró una de las compañeras del concurso, Marina Rodríguez.

La cantante sevillana entró a uno de los directos de Amaia y llegó a recibir amenazas de muerte. Para denunciar la situación, ha decidido escribir un mensaje a través de twitter. "No paran de llegarme hasta amenazas de muerte por haberme metido en el directo de Amaia el otro día... estoy: flipando. Por favor, el respeto ante todo", publicó el 10 de febrero.

No paran de llegarme hasta amenazas de muerte por haberme metido en el directo de Amaia el otro día...estoy: flipando. Por favor, el respeto ante todo.

No voy a decir nada más del tema pero vamos... — Marina (@Marina_ot2017) 10 de febrero de 2018

En uno de sus últimos tweets, aclaró que "no he escrito esto para que me defendáis y/o o me deis amor [...] Lo escribo porque amenazar de muerte es algo muy grave y más de un debería pensar antes de crear ese acoso."

Quiero decir una cosa importante.

Hay que tener cuidado con las cosas feas que nos decís porque cuando salimos enfrentarnos a la vida real después de tanto tiempo es difícil...si le sumamos los comentarios feos, es mucho peor. Por favor, vamos a cuidar de todes — Marina (@Marina_ot2017) 3 de diciembre de 2017