Amenazan a Beatriz Rico por revelar su experiencia con la creatina La actriz confiesa que lo ha pasado mal IDEAL GENTE Lunes, 26 febrero 2018, 14:31

Hace unos días Beatriz Rico reveló en Twitter su dura experiencia con la creatina, dijo en su momento. Pues bien, tras hacer pública su renuncia a este suplemento alimenticio utilizado para hinchar los músculos, la actriz ha recibido varias amenazas.

Así lo explica la gijonesa en este escrito publicado en sus redes sociales:

Yo no doy explicaciones ni hablo cuando me amenazan ni cuando los medios quieren. Ahora sí quiero hacerlo, aquí. Gracias por leerme. pic.twitter.com/3my0QwbnCa — Beatriz Rico (@bearicoactriz) 25 de febrero de 2018

«Es cierto que la creatina me hinchó muchísimo y lo pasé mal. Es igual que si comemos una chocolatina y decimos 'es adictivo... estamos enganchados al cacao», argumenta.

Asegura que ello suscitó «reacciones muy agresivas» por parte de deportistas: «Me insultaban por dar mala fama a la creatina. He llegado a recibir amenazas para que me retractara públicamente con el argumento de que estaba perjudicando a un sector que ya de por sí tiene mala fama. La creatina no es adictiva. Lo que es adictivo es lo que rodea la obsesión por la musculación y el deporte: se llama vigorexia», concluye.