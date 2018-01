Amenaza de una participante de 'Cámbiame' a la peluquera: "Reconozco tu cara, te espero en la puerta" Sandra, antes siquiera de girarse para ver su cambio, admitió haber amenazado a la peluquera del espacio IDEAL GENTE Jueves, 18 enero 2018, 12:44

Después de que en 'Cámbiame' se hayan producido momentos de lo más curiosos en las últimas fechas, ahora el programa de Telecinco se ha visto envuelto en una polémica con lo sucedido en su última emisión. Ocurrió cuando la participante, Sandra, antes siquiera de girarse para ver su cambio, admitía haber amenazado a la peluquera del espacio.

Al salir a la pasarela, la joven lo confesó todo arrepentida. "¿Te sientes pibón ya?", le preguntó Carlota Corredera. "He de reconocer que la he liado un poquito. En primer lugar, decirle a la peluquera que no la espero en la puerta ni nada de eso", contestó ella.

"¿Le has dicho que la esperabas en la puerta?", preguntó sorprendido Pelayo. Y ella respondió lo siguiente: "Le he dicho: 'Reconozco tu cara, te espero en la puerta'", admitió. "Al final le he dicho que la esperaba para tomar un café, me ha hecho una maravilla", matizó la concursanrte.