La 'amenaza' de Cristina Pedroche para las próximas Campanadas La presentadora adelanta que volverá a ser el rostro de la Nochevieja de Atresmedia IDEAL GENTE Jueves, 22 junio 2017, 10:43

Vanity Fair ha entrevistado a la todotoerreno Cristina Pedroche. La colaboradora y presentadora, que se ha mostrado muy feliz con su relación con David Muñoz, ha vuelto a demostrar su cercanía en la entrevista al hablar de todo tipo de temas sin miedo a lo que pensarán los demás. Para empezar se ha referido a la política al compararse con Rajoy del que dice que "a lo mejor yo gusto a todos y él solo a una parte".

Pero Cristina Pedroche también cuenta las razones por las que trató de dar el salto a la televisión. Según ella fue para ganar dinero extra: "A mí me daba igual que me trataran como un objeto. Yo me quiero mucho". De hecho hoy en día es la imagen de muchas marcas que la quieren precisamente por su belleza pero también por los valores que transmite al mostrarse una persona normal y corriente.

Cristina Pedroche, que fue la primera famosa española en alcanzar el millón de seguidores en Twitter, adelanta que volverá a presentar las Campanadas de este año y que "volveré a liarla". No le importa lo que puedan pensar de ella y por eso también se atreve con sus gustos políticos. "Me gusta Garzón, es un tío muy inteligente y habla muy bien. Errejón también me agrada, pero no soy de Podemos" confiesa.