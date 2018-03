Amaia de OT pinta los pelos de las axilas que le borraron con photoshop en las revistas En las revistas que acompañan al CD de Amaia había desaparecido el vello del sobaco IDEAL.ES Martes, 20 marzo 2018, 19:13

Amaia Romero, la ganadora de la última edición de Operación Triunfo y la artista que representará a España en el próximo festival de Eurovisión junto a Alfred García, es de nuevo noticia. Una vez más la cantante ha dado muestras de su buen humor, así como con la lealtad a sus ideas e imagen.

Durante su estancia en la academia de OT, Amaia ya se había pronunciado en favor de la no-depilación femenina: "¿Sabes qué? Que no me voy a depilar las piernas, porque las mujeres también tenemos pelo", le decía en una ocasión a su compañera Aitana. Y recalcaba: "Tengo muchísimo pelo, pero me la suda".

A la final de Operación Triunfo Amaia apareció con las axilas aparentemente depiladas, aunque se podía apreciar en ellas una sútil sombra de vello, un detalle que mágicamente ha desaparecido de las fotos que distribuyó TVE.

Esas mismas imágenes se han usado posteriormente en las revista que acompaña al CD de Amaia y en ellas la artista aparece con las axilas perfectas, sin rastro de pelo ni sombras. Amaia se ha rebelado y se ha pintado en las fotografías los pelos del sobaco y muchos de sus fans han recibido las revistas autografiadas de esta guisa, algo muy aplaudido entre ellos.

Hoy porfin eh recibido mi revista Firmada por la reina @Amaia_ot2017 .Mi gran sorpresa que al abrirla Amaia se pinto unos pelos en los sobacos. Y yo que creía que esta magnifica foto no podía tener más fuerza. Ella lo ha conseguido. Gracias 💪🏼💜 pic.twitter.com/nhmhHeFzfs — 🌻Nicole Morell AMAIER ORGULLOSA!💕👑🥀 (@nico04ml) 12 de marzo de 2018