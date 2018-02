Amaia de OT 2017 a Buenafuente: "¡Qué mierda de respuestas te estoy dando!" La ganadora de Operación Triunfo visitó el programa de Buenafuente, 'Late Motiv' IDEAL Viernes, 23 febrero 2018, 11:01

La ganadora de la última edición de Operación Triunfo, Amaia Romero, visitó este miércoles el programa de Buenafuente en Movistar+, 'Late Motiv'. Lo hizo junto con la directora de la academia, Noemí Galera, y dejó momentos que han corrido como la polvora por redes.

La joven siempre se ha caracterizado por su naturalidad y por su inexperiencia y nervios a la hora de expresarse hablando. Precisamente por esta razón, la joven no terminó de estar contenta de cómo estaba resolviendo las preguntas del presentador y le dijo: "Joe, qué mierda de respuestas te estoy dando, ¿eh, Buenafuente? No estoy diciendo nada". La reacción de la triunfito provocó las risas del público y del presentador que intentó animarla diciendo que no lo estaba haciendo tan mal.

Otro momento de la entrevista que no ha pasado desapercibido por las redes fue el momento en el que se trató la prensa del corazón. Buenafuente le preguntó que cómo llevaba ese tema, a lo que Amaia respondió muy maduramente. Afirmó que no le molesta tanto, que se siente importante y que ahora es normal que estén pendiente de ella. Sin embargo, piensa mantener su vida privada al margen de lo público conforme avance el tiempo.

Por último, cuando Buenafuente le anunció que la entrevista había acabado, Amaia se apenó: "Jo, ¿ya se ha acabado? Pero podré venir algún día, ¿no? Es que quiero estar con Berto", dijo.

Puede que el próximo concursante en pasar por el programa Alfred, el triunfito ya se ha ofrecido a través de twitter. Sería el cuarto, ya que Cepeda y Roi ya estuvieron juntos cuando el reality aún estaba en emisión.