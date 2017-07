Aluvión de críticas al nuevo restaurante de David Muñoz en Londres "La cuenta es probablemente el doble de lo que debería ser, pero el ruido hace imposible discutirla" IDEAL GENTE Jueves, 6 julio 2017, 10:58

David Muñoz no está teniendo una buena aventura inglesa. El chef madrileño que viajó hasta Londres para abrir su nuevo concepto de restaurante bajo el nombre de 'Street XO' no para de recibir malas noticias. Al principio porque las obras del restaurante no hacían más que dilatarse, después porque no llegaba el diseño de la carta que él deseaba y ahora por la cruda realidad que está hundiendo la crítica al negocio del marido de Cristina Pedroche.

Fay Maschler le ha dedicado al 'Street XO' una reseña muy dura que no deja lugar a dudas sobre la percepción de la crítica culinaria al restaurante de David Muñoz. Critica desde el ambiente a la carta hasta la propia elaboración de la comida. Pone especial énfasis en "la decoración excéntrica del restaurante y el bullicio, que no deja lugar a la conversación" o que los camareros vayan con camisas de fuerza.

Tampoco se libra el concepto de cocina que pretende mezclar sabores de Europa, América y Asia. Para Maschler, el nivel es bajo y el precio alto. "La cuenta es probablemente el doble de lo que debería ser, pero el ruido hace imposible discutirla", explica la crítica culinaria que tuvo que desembolsar cerca de 150 libras por la comida del 'Street XO' y que acabó dejándole una estrella sobre cinco de valoración al negocio del chef español.