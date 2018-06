«Alucino»: la enredada postura de Cristina Pedroche que revoluciona Instagram La vallecana ha sorprendido con esta imagen que está causando furor en la red social IDEAL.ES Sábado, 9 junio 2018, 14:23

Que Cristina Pedroche es famosa por sus posturas increíbles en Instagram es algo que ya conocíamos, en tanto que en los últimos meses la vallecana se ha acostumbrado a publicar en la red social sus ejercicios de yoga.

Ahora, Cristina Pedroche, tras poner de moda la última camiseta de Primark, ha vuelto a sorprender a sus seguidores con una imagen que está llamando poderosamente la atención, dada la dificultad de la misma.

«Pues otro día más con @soy_yogi haciendo nuestras locuras» ha escrito la colaboradora de Zapeando para acompañar la imagen en cuestión. Como sucede cada vez que incorpora material nuevo en Instagram, los comentarios se cuentan por miles.

«Madre mía que lío hay», «Alucino con las poses que hacéis! Hace apenas un mes he empezado con el yoga y cada vez que miro tus fotos me motivo. Me encantas!» o «He estado mirando un rato la foto porque me sobraban piernas», son algunas de las reacciones a la foto de Cristina Pedroche.