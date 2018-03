Alta tensión entre dos concursantes de 'Supervivientes' Saray y María Jesús han pasado de amigas a enemigas Martes, 27 marzo 2018, 23:40

La convivencia en 'Supervivientes' está lejos de ser pacífica. Con solo un par de semanas de concurso, algunos de los participantes ya no se pueden ver entre ellos. Ese es el caso de Saray y María Jesús. La gitana y la modelo se han enzarzado en un duelo personal que ha llevado a distanciarlas hasta un punto extremo.

Porque Saray le ha reprochado a María Jesús que no sea clara. Afirma que su antigua amiga no va de frente desde hace unos días y eso ha enquistado su convivencia en Honduras. Hasta el punto de que no se ven cercanas. Que cada vez la distancia que las separa es mayor por lo que es cuestión de tiempo que la guerra se firme.

No obstante, las palabras de Saray no solo no han gustado a María Jesús sino que han servido para que esta última le dijese todo lo que opina a la concursante gitana. A nadie escapa que Saray lleva muchos días sin ser útil para el resto de sus compañeros y eso escama a una María Jesús que encima entiende que ha de soportar unas críticas injustas.