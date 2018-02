Alfred niega ser independentista: "Me hice la foto en la Diada porque fue histórico" "Nunca me he declarado independenista. Es más, no soy independentista. Esa foto es de 2014 y tenía 16 años. He cambiado yo, pero creo que ha cambiado mucho más la política catalana" IDEAL GENTE Miércoles, 7 febrero 2018, 10:41

Cuando se conoció que Alfred representaría a España en Eurovisión con el tema 'Tu canción' junto con Amaia, salieron a la luz una imágenes en las que el catalán aparecía con esteladas. Ahora, el cantante ha querido desligarse de ellas.

En ese momento en que aparecieron las imágenes el cantante no pudo dar su versión de los hechos, ni defenderse de los ataques que recibió, ni siquiera tenía constancia de ellos por estar dentro de la Academia. Ahora, OT ha terminado y los concursantes se están enfrentando al mundo real y a las preguntas de los periodistas.

En la rueda de prensa posterior al final del concurso, Alfred ha querido desligarse de las publicaciones y explicar que "no soy político, soy músico y me dedico a la música. Mis ideas políticas son personales y las tengo para mí, para mis adentros. Incluído lo que yo vote. Me han dicho que se ha comentado sobre una fotografía mía en la Diada de Cataluña. Cada uno en su región celebra sus cosas. Y yo celebro la Diada porque soy catalán. Me hice esa foto porque estábamos en un momento histórico".

Además, ha explicado que las cosas han cambiado mucho desde que se hiciera esas fotos en las que usaba hastags como #independencia o #país. "Nunca me he declarado independenista. Es más, no soy independentista. Esa foto es de 2014 y tenía 16 años. He cambiado yo, pero creo que ha cambiado mucho más la política catalana. Todo ha cambiado mucho", ha explicado dejando claro que no volverá a hablar del tema.