Àlex Casademunt sienta la cabeza con dos importantes noticias El ex triunfito ha presentado a su novia Laila de forma oficial y ha anunciado el embarazo de ésta Viernes, 23 junio 2017

Tras las polémicas vividas por Àlex Casademunt, ex de 'Operación Triunfo', en los últimos meses, el cantante ha decidido que es el momento de sentar la cabeza. Todo sea por el hijo que espera su novia, según ha declarado el propio cantante en la revista Lecturas.

En sus declaraciones, Casademunt ha explicado que lleva un año de relación con Laila, una joven de 23 años con la que convive desde hace 8 meses. Fruto de esta relación, nacerá el primer hijo del ex de 'Operación Triunfo' y su pareja, el próximo mes de enero, según ha explicado el cantante a la citada revista.

Casademunt ha admitido que ha llegado el momento de cambiar, puesto que en los últimos meses su comportamiento no ha sido el más adecuado. Y es que, recientemente se vio envuelto en una pelea en una discoteca y, poco después, fue extorsionado por un supuesto vídeo sexual, además de las acusaciones de maltrato por parte de la ex concursante de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, Lucía Sánchez.

Pero Àlex ya no quiere ser el protagonista de más historias como estas, ni aparecer en programas de televisión levantando polémicas. No obstante, se replantea la posibilidad de participar en ‘Supervivientes’. “Si ahora que tendré un hijo me hiciera falta el dinero y me propusieran ir a ‘Supervivientes’, quizá diría que sí”, dice dispuesto a comenzar una nueva vida.