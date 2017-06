Alba Carrillo llama «catetos» a sus compañeros de 'Supervivientes' La modelo se desquitó en la 'Audiencia de las Garífunas' por los alegatos escuchados contra ella IDEAL GENTE Viernes, 30 junio 2017, 11:04

La recta final de 'Supervivientes', en la que vivimos recientemente una auténtica guerra, está dejando las cosas muy claras. Alba Carrillo, que estuvo muy cerca de abandonar a las primeras de cambio, ahora es una de las concursantes más fuertes dentro de la isla porque no se calla casi nada. En la gala de este jueves ha quedado de manifiesto en la 'Audiencia de las Garífunas'.

En ella la modelo se mostró visiblemente afectada y molesta al escuchar los alegatos contra ella de José Luis, Iván y Alejandro y enterarse que la audiencia les apoyaba a ellos y no a ella. Esa circunstancia la enervó de tal manera que no dudó a la hora de cargar contra ellos.

Alba Carrillo los llamó "catetos" aprovechando lo sucedido hace unos días en el test que 'Supervivientes' les hizo y que entre otras cosas demostró que no saben escribir Shakespeare. Así que la modelo no se cortó al decirles que "lo que tenéis que hacer es leeros un libro que no habéis dado ni una en las preguntas y no tenéis ni medio cultura general".