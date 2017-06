Alba Carrillo llama "niñato" a Alejandro Caracuel tras su nominación en 'Supervivientes' "Nos has traicionado a todos, eres un mentiroso", gritaba la modelo IDEAL.ES Lunes, 26 junio 2017, 10:58

Tras la gala del pasado jueves de 'Supervivientes', Alejandro Caracuel, lider de la semana mandó a Alba Carrillo directa a las nominaciones, algo que a la modelo no le ha sentado muy bien.

Telecinco mostraba las imagenes inéditas de lo ocurrido después de la decisión de Alejandro, "Nos has traicionado a todos. Eres un mentiroso"n le gritaban Alba en el viaje en barca.

Pero él no se quedó callado y respondió: "Mentirosa tú, que eres muy lista. Tienes de tele ya tela... ¡venga hombre!", decía a gritos el concursante, "A mí no me hables así, niñato de mierda. Cuando aprendas educación me hablas", concluye Alba.