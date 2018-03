Alba Carrillo gana la primera batalla a Fonsi Nieto El juez que lleva el caso ha emitido un auto en el que deniega las medidas cautelares que pedía el DJ IDEAL GENTE Miércoles, 7 marzo 2018, 21:33

Alba Carrillo ha ganado la primera batalla de una larga guerra contra su expareja Fonsi Nieto: la que le enfrenta por la custodia de su hijo Lucas. Según anuncia la revista Lecturas, el juez que lleva el caso ha emitido un auto en el que deniega las medidas cautelares que pedía el DJ.

El ex piloto pedía que la modelo dejara de hablar de su hijo en los medios, después de que la abuela materna del pequeño, Lucía Pariente, llevara al pequeño a Telecinco sin el consentimiento del padre.

El magistrado considera que Carrillo protege la intimidad de su hijo. "Por encima de mí está esa personita, me trago lo que me tenga que tragar y me callo", dijo en su momento Carrillo.

"Al final van a salir cosas y, aunque sean de Fonsi, no me gustaría que salieran. Vamos a perder todos. Me da pena por la persona que tenemos en común. Cuando sea mayor no le gustará ver esto", añadió.