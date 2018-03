Aída Nízar triunfa en Italia en el programa de mayor audiencia La exconcursante de 'Gran Hermano' está en la televisión italiana y continúa hablando de ella en tercera persona IDEAL Martes, 13 marzo 2018, 12:05

Aída Nízar ha dejado por un tiempo la televisión española para embarcarse en un proyecto en Italia donde está triunfando. La última vez que tuvimos noticias de ella fue por su cambio de look.

La exconcursante de Gran Hermano está participando en el programa de mayor audiencia de la parrilla italiana, como ha contado en una entrevista al portal web 'Jaleos'.

La colaboradora no ha cambiado y continúa hablando de ella en tercera persona, algo que no deja indiferente a la gente, tanto para bien como para mal. En la entrevista ha afirmado con orgullo: "Aída ha ido a hacer lo que mejor sabe hacer: entretener al público y reventar los audímetros. En los 15 minutos que tuve de pantalla, si los espectadores eran cuatro millones, durante mi intervención eran ocho. Porque Aída no solo entretiene, hace rico a quien la contrata".

Lo cierto es que ella tan solo lleva cuatro programas, pero ha provocado toda una revolución en Italia. Se ha convertido en una de las colaboradoras más importantes.