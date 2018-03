Agresión racista al actor Marius Makon: "Soy blanca, te puedo matar y no me pasa nada" El intérprete cuenta que la mujer le dio un botellazo en un bar de Móstoles tras afirmar que "no quería negros" IDEAL Martes, 6 marzo 2018, 12:10

El actor Marius Makon se encontraba en un bar al que iba a desayunar cuando otra clienta comenzó a increparle a gritos hasta que finalmente le propicio un botellazo en la cara al actor.

Marius Makon es un interprete conocido por sus papeles en series como 'El barco' o 'El ministerio del tiempo'. Sin embargo, en esta ocasión no es noticia por su trabajo, sino por un lamentable episodio que ha tenido que vivir.

El actor entró a desayunar a un bar en la localidad madrileña de Móstoles cuando, según explica él mismo, otra cliente comenzó a increparle a gritos: "no quiero negros en el local ni delante mía". Makon contestó con la indiferencia, pero no resultó efectivo y finalmente la mujer le propinó un botellazo en la cara tras decirle que "soy blanca, te puedo matar y no pasa nada".

La imágenes del resultado del ataque han corrido por internet, donde el propio intérprete las ha subido para mostrar las heridas. También ha explicado que la violencia no sirve como respuesta a este tipo de ataques: "El racismo nunca nos vencerá: amor, amor y amor".

"Cogió una botella de cerveza y me la estampó en la ceja. La sangre empezó a brotar", ha explicado makon a 'El diario'. A pesar de todo, intentó mantener la calma para "no alarmar a la gente de la cafetería, me retiré y me crucé de brazos. La sangre no paraba de salir".

La dueña del local llamó a las autoridades que han recogido que "la lesión fue un elemento instrumental para atacar al actor por su condición de afrodescendiente".

Por último el actor ha querido dejar claro que la mujer es un caso que no representa al total de la sociedad: "Esta mujer no representa a la sociedad española. Yo soy español y me avergüenzo de su actitud. Hay gente que se ampara en su color y se sienten mejor que otros".