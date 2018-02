Acude a cenar a 'First Dates'... con su propia comida Un participante del programa de Cuatro ha dejado su sello IDEAL.ES GRANADA Lunes, 12 febrero 2018, 23:23

No se puede decir que en 'First Dates' no abunden las personas originales. Porque lo que sucede en el programa que presenta Carlos Sobera en muchas ocasiones trasciende lo común. Por ello, aunque se ha visto casi de todo en el restaurante del amor de Cuatro, lo que ha pasado este lunes no ha dejado de sorprender. Y todo gracias a Javi.

Este participante de 'First Dates' ha querido dejar su sello de un modo muy original. Porque ha acudido al restaurante del programa a cenar, a conocer el amor y a demostrar su talento. Porque se ha llevado su propia tortilla. Española, por supuesto. Ya que así lo ha especificado él mismo durante la cita que ha tenido con Rebeca, una mujer canadiense que evidentemente no ha salido de su asombro.

Si bien es cierto que a Javier le habría ido mucho mejor otro plan. El de llevar el amor también junto a él. Pues si la cena la llevaba preparada para un restaurante, lo que le faltaba era tener también el ligue porque Rebeca le ha rechazado. Quizá porque él, como ya se veía nada más llegar, era algo pesado.