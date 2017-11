La actriz Sara Sálamo, pareja de Isco, denuncia haber sido víctima de acoso sexual Explica que "en alguna ocasión he visto cosas. Por suerte, he tenido compañeros que lo han frenado; o yo misma. He vivido situaciones desagradables que no tenía por qué vivir" IDEAL GENTE Viernes, 24 noviembre 2017, 10:14

El acoso sexual a las mujeres existe. Partiendo de esa premisa, el debate que está sobre la mesa y que levantó el caso del productor norteamericano Harvey Weinstein está traspasando fronteras e incluso ha llegado a nuestro país.

Si Belén Rueda o su compañera en 'Los Serrano', Natalia Sánchez, ya denunciaron que habían sido víctimas de machismo o de acoso, en el caso de la segunda, durante su carrera, ahora es Sara Sálamo, pareja de Isco, la que también habla sin tapujos de ello. La actriz de 'B&B' admite haber sido víctima de esta clase de acoso.

Explica que "en alguna ocasión he visto cosas. Por suerte, he tenido compañeros que lo han frenado; o yo misma. He vivido situaciones desagradables que no tenía por qué vivir". De hecho, para Sara Sálamo, que el acoso esté instalado en nuestra sociedad es algo evidente.

"Cuando hay un abuso de poder por parte de alguien, hay miedo por las consecuencias que pueda haber. Entonces, es muy lógico y muy lícito que la víctima no lo cuente en el primer momento" explica Sálamo. Situaciones dantescas que pueden tener una solución como propone Natalia Sánchez: "Hay que dotar de herramientas a la sociedad y las instituciones para que exista un protocolo que respete siempre a la víctima, la parte débil".