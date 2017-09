La actriz Kate Walsh narra su situación tras serle diagnosticado un tumor cerebral «Tomaba cinco tazas de café al día y no me despertaba. Me sentía muy cansada», afirma R.I. Miércoles, 20 septiembre 2017, 10:54

La actriz Kate Walsh ha narrado recientemente el calvario que atravesó después de serle diagnosticado un tumor cerebral hace dos años. La recordarán por sus apariciones en producciones como ‘Anatomía de Grey’. Un mal momento en su vida que le generó un “shock” que no se esperaba.

Walsh se sentía sumamente agotada a principios de 2015. Pensaba que se debía al exceso de horas de trabajo. Llegaba a consumir café casi compulsivamente pero no surtía efecto: “Me podía beber cinco tazas de café al día y no me despertaba”.

En declaraciones a la CNN, la actriz reconoció haber quedado impactada por la noticia. Llegó a temer por su vida toda vez que dispuso de los resultados de las pruebas practicadas en un centro hospitalario estadounidense. Se le diagnosticó un meningioma.

Se trata de un tumor que surge de la capa que rodea al cerebro y la médula espinal. Tres días después de su localización, Kate Walsh pasó por el quirófano para que le fuese extraído. Así fue. Poco después el equipo médico que la trató confirmó que se trataba de un órgano benigno y no iba a reproducirse.