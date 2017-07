El actor Abel Zamora reasigna su género: «Antes era Abel, ahora soy Abril» El intérprete ha formado parte de series como 'Los Serrano' o 'La que se avecina' IDEAL GENTE Martes, 4 julio 2017, 11:34

Abel Zamora, conocido actor español de series como 'Los Serrano', 'La que se avecina', 'Hospital Central' o 'Los hombres de Paco', ha iniciado el proceso de reasignación de género, tal y como desvela en el documental 'The best day of my life', ya como Abril Zamora.

"Siempre supe que era una niña, después supe que era una chica y ahora soy una mujer, pero mi cuerpo no refleja eso, y ni siquiera he empezado el proceso de hormonación. Yo era Abel, y ahora soy Abril. Y eso es lo que me define en realidad. Nunca he sentido que formara parte de un todo. Creo que hay un abanico súper amplio de humanos, y de géneros y de orientaciones sexuales", afirma Abril Zamora.

Del mismo modo, la intérprete continúa contando que "nunca me sentí identificada con la palabra 'trans' porque nunca me sentí identificada con ello. Yo siempre supe que era una chica, una niña, pero cuando veía referentes transexuales en la tele, en la ficción y demás, nunca me pude sentir identificada con ello. Nunca supe quién era y yo nunca quise ponerme una etiqueta que me definiera como algo".

"Mi historia es muy importante porque la estoy descubriendo mientras la estamos grabando. Yo siempre supe quién era y lo que era, pero hasta hace muy poquito no lo verbalicé porque nunca pensé que pudiera ser una realidad o que pudiera ser quien quiero ser", confirma Zamora.