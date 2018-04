«Hay que acostarse antes de preguntar el nombre»: la comentada declaración de Jorge Javier Vázquez El presentador dejó varios titulares en su paso por 'Late Motiv' CHRISTIAN LLANO Jueves, 26 abril 2018, 16:17

Jorge Javier Vázquez, a quien ayer vimos al frente de un polémico programa de 'Sálvame', pasó esta semana por 'Late Motiv', el espacio de Andreu Buenafuente en 'Cero', y dejó varios titulares durante la entrevista.

Preguntado por la ruptura con pareja recientemente, Jorge Javier afirmó lo siguiente, con un tono de broma: «Ahora que estoy soltero uno de los grandes problemas que tengo es ¿y ahora dónde se liga? Acostarte es lo primero que tienes que hacer, antes de preguntar el nombre, porque te quitas mucha tontería de encima».

En relación a Belén Esteban, Jorge Javier hizo un alegato de defensa: «Es una persona a la que quiero muchísimo, una mujer con una viveza increíble, con inteligencia emocional, muy divertida y en la que puedes confiar. Puede que ella no sea un ejemplo de nada, pero el hecho de que haya salido de una situación dramática y ahora lleve una vida normal a mí me causa mucha alegría y es un mensaje de que se puede conseguir».

Del mismo modo, el presentador de Telecinco fue preguntado sobre el conflicto catalán, mostrándose a favor de la consulta. «Estoy a favor del referéndum, preguntarle a la gente es la base de la democracia. Las leyes están para cambiarlas, no puedes estar pendiente de una ley de 30 años. Por no meterme en fregados e historias me callo muchas cosas y eso me ha hecho perder libertad. Es una postura un poco cobarde, pero ya me cansa el conflicto», terminó contando Jorge Javier.