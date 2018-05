¿Acoso psicológico de Sofía a Hugo en 'Supervivientes'? La audiencia se debate entre si la ex de 'Gran Hermano' se está sobrepasando o no R. I. Viernes, 11 mayo 2018, 00:14

Hugo y Sofía no piensan enterrar el hacha de guerra. Parece claro que después de varias semanas juntos van a seguir siendo expareja. Porque desde que Hugo entrase a 'Supervivientes' por el hecho de haber sido novio de Sofía, la ex de 'Gran Hermano' no le ha dado ni un segundo de respiro. Algo que ha tenido consecuencias en más de una ocasión.

En la gala número 9 ha vuelto a suceder. Hugo y Sofía se han enzarzado en una disputa dialéctica a cuenta de quién es más útil en la isla y Sofía ha acabado por humillar al propio Hugo de manera indirecta. Porque este le ha quitado la palabra a su exnovia para decir que la audiencia quería escucharle a él. Sin embargo, Jorge Javier le ha quitado la palabra a él después de dejar hablar a Sofía largo y tendido. Un gesto que los espectadores no saben cómo encajar teniendo en cuenta que Sofía y Hugo están viviendo un auténtico infierno entre ambos.