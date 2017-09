El aburrimiento de una famosa actriz en 'El Hormiguero' desata las críticas a Pablo Motos Aunque acudió para hablar de su trabajo, la actriz se convirtió en una espectadora más en las distintas secciones que el programa tenía preparadas para ella IDEAL.ES Viernes, 8 septiembre 2017, 11:49

La visita de la actriz Margaret Qualley a ‘El Hormiguero’ ha dejado mucho que desear. Eso es lo que se desprende de las redes sociales, cuyos usuarios desataron las críticas a Pablo Motos, tras advertir que la actriz de ‘The Leftlovers’ y de la exitosa campaña de Kenzo World no estaba pasándoselo bien, en absoluto.

Tras el éxito del spot, Pablo Motos invitó a Qualley al programa para que compartiese con los espectadores su experiencia con el director Spike Jonze y los entresijos de la campaña y de la serie. Sin embargo, la actriz poco habló de sí misma, pues se convirtió en una espectadora más en las distintas secciones que el programa tenía preparadas para ella.

En primer lugar tuvo que competir con el actor Steve Carrel para comprobar cuál de los dos podía aguantar más sin pestañear. A continuación, el colaborador del programa Marron dio una lección sobre camaleones, a la que la actriz no parecía atender demasiado.

Ante la cara de circunstancias de Qualley, los usuarios de las redes no dudaron en comentar. “Creo que a Margaret ahora mismo le encantaría tener la habilidad de los camaleones para camuflarse y desaparecer”, decía uno de los usuarios. A continuación, Pablo Motos tuvo la ocurrencia de imitar a la actriz. “Desde que lo vi no he parado de hacerlo, lo repito por donde voy, me dicen que estoy loco”, decía el presentador. “Tú me vas diciendo si lo hago bien o mal. ¿Qué aburrido, no?”, añadía advirtiendo que algo no iba bien en su guión.

A Qualley no parecía hacerle mucha gracia la imitación de Pablo Motos, de modo que fue ella misma la que intentó hacer un chiste: “Llevas la misma camisa desde años y años”. Una ocurrencia que, al parecer, hizo reír a los espectadores más que las actuaciones de motos.