El abuelo de 'First Dates' que enloquece a las redes con sus comentarios a los 87 años Inocencio ha conquistado a todos con su forma de ser IDEAL GENTE Miércoles, 25 abril 2018, 22:23

La edad no está reñida con el buen humor y con un espíritu joven. Que se lo digan a Inocencio, un participante de 'First Dates' que precisamente ha demostrado lo anterior. Que tiene cuerda para rato pese a la edad que tiene ya. Pues ha soplado 87 velas el particular «abuelo» de 'First Dates'.

A su edad, este valenciano ha demostrado ante todo ser una buena persona, tener buen humor y no tomarse a malas ninguna situación que se le haya presentado en la cena. Algo, que por supuesto, se ha ganado el cariño de los espectadores de 'First Dates', como ya hicieran Matías y Lidia anteriormente.

Hoy, el turno ha sido para este gracioso concursante. No en vano, Inocencio, ha conquistado a todos a pesar de tener una mentalidad algo antigua en cuanto a las mujeres. Cosas de la edad.