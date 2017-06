Así es el venezolano a quien relacionan con Paula Echevarría

Quienes esperasen que Paula Echevarría y David Bustamante volviesen a estar juntos después de verles así en la comunión de su hija, quizá tengan que dejar de esperarlo. Según informan diversos medios, la actriz podría haber encontrado consuelo en otro hombre de origen venezolano con el que se le relaciona. El mismo sería Nico Toth, un empresario que vive en Madrid.

Al parecer la vieron junto a él tomándose un café la semana pasada en la capital de España antes de que ella viajase hasta Cantabria para disfrutar de la primera comunión de la hija que tiene con Bustamante. No obstante, el propio Nico Toth ha querido dejar claro que no es cierto. Que solo son amigos. “Nos conocimos hace dos años en una cena y nos caímos muy bien desde el principio, pero solo somos amigos. No tengo nada que ver en otro sentido con Paula“ explica el empresario.

Sin embargo, la periodista Marisa Martín Blázquez es quien asegura que Paula Echevarría está con él. Según la información que aportó el pasado domingo en 'Viva la vida'. Una noticia que la propia Paula ha querido desmentir tajantamente pero que no aleja los rumores sobre la posible relación con Nico Toth.

Nico es un empresario que lidera junto con Rafael Ríos la empresa de comunicación Ríos y Toth con sede en ciudades como Nueva York o Miami y cuya función principal es asesorar a negocios de lujo. De hecho el empresario está en Madrid desde hace cuatro años gracias a su amistad con Boris Izaguirre que habría sido quien lo habría introducido en el ambiente social español por el que ahora lo relacionan con la actriz.