La Policía entrega una medalla a su agente Luis por ganar 'Pasapalabra'

595 medallas ha entregado la Policía Nacional desde el año 2012 al 2016 con el objetivo de premiar una "meritoria trayectoria profesional". Haber ganado el concurso de Telecinco, 'Pasapalabra' es uno de los motivo por los que un agente del Cuerpo ha recibido la medalla.

El ganador del bote de Pasapalabra, Luis Esteban, dona parte de su premio a Cáritas

El inspector jefe Luis Esteban estuvo en el concurso de Telecinco en más de treinta ocasiones. Fue en la repesca que 'Pasapalabra' hizo cuando el agente de policía consiguió llevarse el bote de 354.000 euros.

Proclamarse ganador fue el motivo por el que la Dirección General de la Policía le otorgó una cruz con distintivo rojo debido a que gracias a su juego había contribuido a "una inmejorable imagen de la Policía Nacional" en el año 2015. Este distintivo conlleva un incremento vitalicio de un 10% sobre su sueldo base.

“La Medalla Roja me la dan por la buena imagen que dejo en el concurso, pero ya había gestiones para que me concedieran por trayectoria profesional. Seguramente me la hubieran concedido ese año o el siguiente”, ha explicado Luis a Telecinco.

El agente añade: "Mi trabajo consistía en detener a los delincuentes más peligrosos, como 20 o 30 islamistas radicales o participar en el mayor alijo de cocaína en la historia de Europa en tierra, 4500 kilos de cocaína". Y concluye: "Me he jugado el pellejo más de 30 veces".