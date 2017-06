Mercedes Milá confiesa sus pensamientos suicidas

'Planeta Calleja' tuvo en su pasado programa a Mercedes Milá como invitada y acompañante en una nueva aventura.La presentadora junto a Jesus Calleja viajaron al Circulo Polar Ártico.

Durante la entrevista Milá revelo al aventurero la crisis que vivió en su último año al frente de 'Gran Hermano': "Yo llegaba al plató de 'GH 16' de milagro. Allí empezaba a tranquilizarme, y se me olvidaba mi depresión, que lloraba todos los días, ni me quería levantar de la cama. Ni yo misma me reconocía", explica.

Calleja se notaba claramente sorprendido mientras que ella seguía contando: "Cuando estuve mal en 'Gran Hermano', el 15 y el 16, llegaba a Telecinco como si no me hubiera pasado nada en toda la semana, pero luego todo el esfuerzo realizado para hacer el directo, era como si pagara una factura altísima: Tenía miedo, pensaba que no lo podría hacer, la semana que viene no podré, no dormía..."

Los pensamientos suicidas de Mercedes Milá

"La gente tiene que saber que hay unos límites en la química del cerebro, que si te pasas de rosca creyendo que puedes: sin dormir, comiendo mal, no haciendo el deporte que tienes que hacer,trabajando más allá de lo que tu cuerpo puede aguantar, un buen día te vienes abajo, porque es como si te quedaras sin batería", aseguraba Milá.

Pero a pesar de todo, la presentadora se mostraba alegre contando que "Piensas que nunca te vas a recuperar y te recuperas".

Y confesaba algo inédito: "Por muy negro que sea, porque yo lo he visto tan negro, que te voy a decir una cosa que no he dicho nunca: hubo un momento que pensé que prefería morirme a seguir así. Entendí a los que deciden quitarse la vida, porque el sufrimiento es tanto que no lo aguantaba ni un minuto más. Por eso decidí no hacer más 'Gran Hermano'".

La experiencia de conocer a Nacho Vidal

Calleja también le preguntó por Nacho Vidal y sin pelos en la lengua Milá le contó como investigó acerca del tamaño del pene del actor.

Vidal le dijo a Milá que su miembro tenía la medida exacta de un vaso de tubo normal y, desde ese día, Mercedes no ha vuelto a beber nunca más en un vaso de esos.

También hubo tiempo para probar las aguas del ártico y la expresentadora de 'Gran Hermano' no dudó en bañarse en ellas, que bajo la mirada de Calleja, Mercedes se quitó el bañador y dejó ver sus intimidaddes.