El tierno homenaje de Pelayo a David Delfín sobre la pasarela de Milán

David Delfín murió hace unas semanas tras una larga lucha contra el cáncer, pero su recuerdo siempre estará presente, especialmente para sus más allegados, entre ellos Pelayo Díaz, quien fuera pareja del diseñador durante varios años.

Precisamente ha sido él el último en homenajear de nuevo al fallecido. Lo ha hecho durante la pasarela de Milán en la que de nuevo desfilaba para Dolce & Gabbana, y en la cual no ha dejado de pensar en David Delfín, tal y como él mismo relataba a través de una publicación en su cuenta de Instagram, “David esto ha sido por ti! Imposible no pensar en todo lo que me enseñaste y en todo lo que nos quisimos. Tú vestiste a mucha gente aquí abajo, ahora estás vistiendo a las estrellas”, escribía.

En la fotografía que acompaña al tierno mensaje se puede ver al estilista de ‘Cámbiame’ luciendo los diseños de la conocida firma y ataviado con una corona, mientras que con el dedo orientado hacia el cielo se acuerda del que fuera su gran compañero, el fallecido David Delfín.