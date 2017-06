El inesperado baile de Paula Echevarría y David Bustamante

Tras meses separados, que no divorciados, Paula Echevarría y David Bustamante se reencontraban el pasado viernes ultimando los preparativos de la primera comunión de su hija Daniella, y especialmente el pasado sábado cuando tuvo lugar dicha celebración en la iglesia de Santa María de San Vicente de la Barquera, Cantabria, lugar en el que la menor también fue bautizada.

A pesar de que ambos cuentan con gran cantidad de amigos y conocidos, no ha sido un evento multitudinario, sino algo íntimo y con pocos invitados. Pese a ello no ha faltado la prensa, y es que no cabe duda de que la celebración era el momento más esperado por todos aquellos que querían conocer en profundidad el estado de la pareja.

La realidad es que durante la jornada ambos han entablado conversación sin ningún problema, han posado juntos, bailando, e incluso se han mostrado junto a su hija como una familia feliz y que ante todo se lleva bien, callando así los rumores que indicaban que entre ellos había una mala relación.

Ha habido varios momentos muy comentados durante la celebración, el primero de ellos se ha producido cuando Echevarría ha besado a Bustamante en la mejilla, ante la sorpresa de todos los presentes, mientras que el otro ha ocurrido dentro de la iglesia, ya que el cantante interpretó el Ave María para su pequeña.

Tras la misa, los familiares más cercanos de la pareja se trasladaron junto a ellos y Daniella hasta el restaurante Annua dirigido por Óscar Calleja, en el que se desarrolló el convite.