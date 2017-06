Una chica de 27 años llamada Kari Lewis ha sorprendido en las redes sociales por su impresionante parecido con la actriz Emma Watson. La joven ha declarado al diario Mirror que no sabía quien era la intérprete .

"Yo no sabía quién era Emma Watson hasta que en una oficina postal unas chicas jóvenes me dijeron que me parecía a 'Hermione Granger'". Desde ese momento, Kari comparte en su cuenta de Instagram fotografías en la que aparece con la vestimenta de Hogwarts.