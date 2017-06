La curiosa anécdota de Mercedes Milá con Nacho Vidal

‘Planeta Calleja’ ha regresado como cada domingo a las noches de Cuatro, pero esta vez con el protagonismo absoluto de Mercedes Milá, quien junto a Jesús Calleja ha viajado a la región habitada más al norte del mundo, en el Círculo Polar Ártico. Para ello, han sobrevolado en globo aerostático en pleno invierno las islas Svalbard, donde las temperaturas rondan los -20º.

Durante la aventura, Calleja ha tenido oportunidad de charlar sobre diversos temas con la conocida periodista, quien de nuevo ha demostrado que no tiene pelos en la lengua, ya que tras ser preguntada por el aventurero sobre su experiencia con el actor porno Nacho Vidal, la ex presentadora de ‘Gran Hermano’ no ha tenido reparo en contar cómo le midió el pene en directo en una entrevista.

Así, Milá ha asegurado que Vidal le indicó que tenía una medida exacta al de un vaso de tubo, algo que marcó para siempre a la periodista catalana, que desde entonces no ha vuelto a utilizar uno, "Yo fui con un centímetro de costurera. Me puse de pie y le dije "a ver dónde te llega",y me dijo, "no, ponla hacia arriba guapa. ¿Sábes cómo son los vasos de tubo de las discotecas?, pues esa es mi polla", y desde entonces no he vuelto a beber en vaso de tubo", expresaba.

El propio Calleja se ha encargado de citar de nuevo la confesión de la presentadora a través de Twitter, un mensaje que ha ocasionado numerosas respuestas por parte de los usuarios que se encontraban viendo el programa, quienes alaban la naturalidad una vez más de Mercedes Milá.