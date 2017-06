Ana Morgade estalla contra el acoso que sufren sus familiares

Ser famoso y trabajar de cara al público tiene cosas positivas, pero también negativas, ya que cualquier cosa que hagas es susceptible de convertirse en tema de conversación u opinión del resto de personas. Sin embargo, la vida no solo les cambia a los que deciden entrar en este mundo, también a sus familiares, que en ocasiones son acosados.

Este hecho es precisamente el que ha denunciado recientemente a través de su cuenta en Instagram la televisiva Ana Morgade, ya que al parecer sus familiares estarían siendo víctimas de acoso por parte de algunos seguidores de la colaboradora.

La publicación en la conocida red social consta de una imagen en la que aparece el mensaje ‘Dejad en paz a mi familia”, y un mensaje que se encarga de complementar dichas palabras, "De los creadores de 'No me robes fotos' y 'No me digas cómo manejar mis redes', llega a sus pantallas... 'Dejad en paz a mi familia'. Nadie tiene la culpa de que yo me dedique a lo que me dedico. Ni mi familia, ni mis amigos. No consiento que se les acose, que se les dé el coñazo o se les importune. Por ningún motivo. Me sorprende tener que explicar esto, me entristece tener que pedirlo", escribía en Instagram.

De momento la actriz no ha dado más detalles acerca de este presunto acoso, pero espera que con esta denuncia pública pueda ponerle fin. Sus fans se han dividido, hay quienes la apoyan, pero también otros que consideran que Morgade no agradece las muestras de cariño que le profesan.