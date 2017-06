Amenazan a Patricia Conde con secuestrar a su hijo de 4 años

Patricia Conde ha aprovechado su aparición en el evento de presentación del nuevo y polémico spot publicitario de Mahou para relatar un espeluznante suceso que ha tenido lugar recientemente. Al parecer, hace poco más de una semana, Conde se topó con una amenaza inquietante en su cuenta de Instagram. “Voy a secuestrar a tu hijo. Ten cuidado, que te veo desde aquí”, decía la amenaza a la actriz y presentadora.

Patricia decidió responder de forma tajante: “Ya verás qué disgusto se llevan tus padres cuando les llegue la demanda”. Ante estas palabras, el usuario que increpó a la presentadora decidió borrar el comentario de forma inmediata, pero el daño ya estaba hecho y Conde ha querido contarlo para que el suceso no quede en el olvido.

A pesar de que no le da demasiada importancia, opina que es necesario contar este tipo de cosas para hacer visible el problema que esconden las redes sociales. “Muchos se creen que internet les protege y pueden ocultarse tras una cuenta falsa”, explica al diario ABC. “Yo ya sabía que no iba a pasar nada porque era un chico de 15 años, pero me siento con la responsabilidad civil y social de hacer algo para ponerle freno y así ayudar a otras personas”, admite completamente tranquila.

Patricia Conde demuestra, de esta forma, que no se ha sentido amedrentada por la amenaza recibida en las redes, en la que nombraban a su hijo Lucas, de 4 años, fruto de su relación con su ex pareja Carlos Seguí.