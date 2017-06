Lluvia de críticas a laSexta por emitir cómo en 'La isla' destripan y se comen un caimán

'La isla' es un programa de supervivencia en el que los concursantes son capaces de lo que sea para encontrar algo de comer. La polémica del programa llegó cuando laSexta emitio como mataban a un caimán.

Durante la emisión las criticas de las redes llegaron rapidamente, y la denuncia ha llegado por parte de EQUO y PACMA que se basan en que no debería haber sucedido y mucho menos que se emitiera en televisión.

Pudo verse cómo, a palos, mataban al animal, lo destripaban y se lo comían, porque según dijo un participante, "cuando matas a un animal, tienes derecho a comerte su corazón".

"Lo rechazamos por completo. No creemos que sea necesario recurrir a algo así. Respetamos el ocio siempre y cuando no signifique el maltrato a un animal. Pero es algo innecesario. No es supervivencia sino entretenimiento", declara PACMA. Por su parte, EQUO también ha querido mostrar su desacuerdo con lo que se emitió en laSexta y ha afirmado que "matar animales y convertirlo en un show no es buena idea". Además, han confesado que la especie de ese caimán podría ser vulnerable, y en caso de que así fuese, "no se debe matar".

La indignación de Frank Cuesta

Otro gran defensor de los animales, Frank Cuesta, también ha comentado las imágenes emitidas, declarando que le "parece una puta vergüenza que se haga un programa donde se sabe que se va a conciencia a matar animales para conseguir la audiencia".