Jordi Cruz dice que podría prescindir de los becarios pero "le encanta enseñar

Apenas unas semanas después de que el responsable del restaurante ABaC y uno de los chefs más respetados de nuestro país por su aparición en 'Masterchef', Jordi Cruz, provocase una cascada de indignación hacia él, ahora ha intentado matizar sus palabras. Lo que dijo entonces era sobre los becarios y sobre la necesidad de tenerlos trabajando para él aunque sin cobrar dinero.

Defendía el chef que "si toda la gente en cocina estuviera en plantilla, no sería viable" y que era un "privilegio" el hecho de aprender "de los mejores en un ambiente real, no te está costando un duro y te dan alojamiento y comida". Unos días después de decir aquello, Cruz ha vuelto a hablar sobre el tema para tratar de matizarlo.

El jurado de 'Masterchef' asegura que podría quedarse sin becarios en plantilla y eso no le supondría un problema en su restaurante. Sin embargo, Jordi Cruz añade que no lo hace porque en realidad a él le encanta enseñar a los nuevos talentos. Para ilustrar que lo que dice es cierto, Cruz afirma que "de 300 que pasaron por AbaC en los últimos años no encontrarás a ninguno que no te diga: 'Es mi familia esa gente y gracias por lo que yo les he dado y por lo que ellos me han dado a mí. Punto'".