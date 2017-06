Tanía Llasera estalla por las críticas tras decir que no va a dar el pecho a su bebé

Los comentarios que Tania Llasera ha recibido tras sus declaraciones al canal Divinity han provocado el cabreo de la presentadora, quien ha explotado en su cuenta de Instagram.

"Voy a darle biberón a mi hija y contrataré una salus", dijo en la entrevista que causó la polémica. La presentadora publicó la entrevista completa en su perfil, pero los internatutas, a pesar de la petición de Tania de que no se quedarán con el titular y leyeran toda la entrevista parece ser que lo ignoraron.

Ya tenéis el reportaje completo en la web de @divinity_es y por favor, no os quedéis solo con el titular, leedlo entero y entenderéis el porque de todo. #aflordepiel #divinity por cierto os he comentado que este maravilloso reportaje es #SINPHOTOSHOP ??? #alnatural #embarazo Una publicación compartida de Tania Llasera (@taniallasera) el 13 de Jun de 2017 a la(s) 2:44 PDT

En el reportaje, Llasera explica que no dará el biberón a su hija porque en su primer embarazo tuvo un problema en un ojo durante la lactancia: "Tuve un problema en la córnea del ojo por un arañazo antiguo que me hice jugando con mi sobrina y, como se te resecan las mucosas, se me reabrió".

Las críticas han obligado a Tania a contestar un un mensaje claro que ha colgado en la red donde podemos leer: "Que sepáis que me la trufa lo que digan, yo estoy muy contenta conmigo, con mi cuerpo y con mis decisiones".