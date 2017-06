El capricho de Leo Messi antes de su boda

La boda de Leo Messi y Antonella Roccuzzo está cerca, y entre el estres de los últimos detalles de los preparativos del enlace llegan los rumores de la posible falta de Gerard Piqué a la celebración por las tensiones de la novia con Shakira.

Además según informa un diario deportivo de Argentina, Messi acaba de prescindir los servicios de Bárbara Diez por incluir unos gastos totalmente desorbitados en los preparativos.

El futbolista ha decidido tomarse un respiro antes de la boda, asíí lo han comprobado los paparazzi, quienes han pillado al jugador del F.C. Barcelona y su prometida surcando las aguas de Ibiza en un lujoso yate.

Un capricho a la altura de pocos

Tal y como indica la web TopSailingCharter.com, el alquiler de el Seven C, la embarcación en la que hemos podido ver al futbolista, cuesta 8.833 euros al día, mientras que toda una semana sale por 53.240 euros.

El yate de 28 metros cuadrados puede alcanzar una velocidad máxima de 23 nudos, dispone de una suite y otras tres habitaciones, más cuatro baños y una sala de estar. Además cuenta con una tripulación al servicion de los clientes la 24 horas, compuesta por un patrón, una azafata, un cocinero y un marinero. El barco incorpora una moto de agua, dos kayaks, padle surf y varios equipos de buceo.

Pero no es la primera vez que vemos al futbolista en el Seven C, ya julio del año pasadofue fotografiado en esta lujosa embarcación junto a su pareja y los dos hijos Thiago y Mateo.