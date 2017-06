Peter Dinklage se sincera en 'El Hormiguero'

'Juego de Tronos' es una serie de culto que ha logrado romper cualquier molde. En parte lo ha hecho por personajes tan carismáticos como Tyrion Lannister que lo encarna el actor Peter Dinklage que ha visitado 'El Hormiguero'. Lo ha hecho para presentar el último corto de Estrella Damm en el que él participa.

"Bebíamos cerveza falsa todo el rato" explica Peter que ha tenido un piropo para el programa y para España. Vive un buen momento porque "aquí estoy en Madrid, en un programa impresionante y en el que no sé muy bien lo que va a pasar y ya con eso soy bastante feliz". Aunque Peter habla en inglés, ha participado en un corto que ha dirigido el español Raúl Arévalo. A pesar de que Raúl, "dirige en español y es curioso porque no habla mucho inglés pero la verdad es que somos almas gemelas, aunque no le entendía".

En su estancia en España le ha dado tiempo a aprender nuestro idioma. Sabe decir: "Mi nombre es Pedro, ven aquí, cerveza". Quizá porque a él le gusta "hacer reír a las chicas" da una clave "tienes que tener sentido del humor, eso es algo muy relajante y nada de teléfonos, se guardan, la persona más importante que hay en la habitación es ella".

Si bien su personaje en 'Juego de Tronos', Tyrion, es un animal político, en 'El Hormiguero' no se ha querido mojar demasiado: "No soy fan de Trump pero tampoco hace que hablemos de política pero echo de menos a Obama".