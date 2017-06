Paula Vázquez acude al Congreso para apoyar a Irene Montero

Podemos ha defendido su moción de censura contra Mariano Rajoy, la tercera que en estos 40 años de democracia se ha presentado. Los pasillos del Congreso han estado toda la mañana repletos de periodistas y diputados, posiblemente ajenos a todo lo que se generaba a las puertas del Parlamento.

Paula Vázquez ha querido acercarse al lugar para mandar todo su apoyo a la diputada de Podemos, Irene Montero. "Desde primera hora de la mañana me he despertado pidiendo café, zumo y una moción de censura. Y me he tenido que acercar aquí solo por las ganas que tengo de verla en persona, y es que, como mujer, me parece un ejemplo. Gracias Irene, gracias tía. ¡Qué grande eres!", comenta la presentadora.

Además Vázquez se ha dirigido a la diputada Montero por sus redes sociales para hacerle llegar su apoyo, pero a algunos de sus seguidores les ha sorprendido la orientación política de la presentadora, algo que han dejado ver en Twitter.

"La tenía a usted desde hace años un cariño especial. Hasta comentarios como este. Le habrá ido mal a la barbi Vázquez", le ha dicho uno de ellos. Paula se ha tomado el insulto con aparente indiferencia y buen humor: "¡Además machista! Tú también te puedes ir. Espero que no pretendas que te trate de usted, después de insultarme"