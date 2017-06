La última película de Brad Pitt inquieta al Pentágono

'Máquina de guerra' es la nueva película protagonizada por Brad Pitt que Netflix ha estranado y aunque no ha tenido tanta fama como se esperaba entre los suscriptores de la plataforma de streaming, sí que ha dado que hablar en el Pentágono. Al parecer, según afirma Helene Cooper, corresponsal del 'New York Times' en el departamento de defensa de los Estados Unidos: "todo el mundo en el Pentágono habla de la película".

La trama del filme se desarrolla durante la guerra de Afganistan, según ha confesado Cooper 'Máquina de guerra' no es una película bélica al uso. "Es una película muy anti-guerra de Afganistán. Si pensabas que los chicos se iban a ofender con ella, en realidad la aman"

La película producida por Netflix es una sátira bélica basada en el libro 'The Operators: The Wild and Terrifying Inside Story of America's War in Afghanistan de Michael Hastings'.