El incómodo momento de Bustamante al recordar a Paula Echevarría

El plató de 'All you need is love...o no' tuvo como invitado a David Bustamante. Tanto Risto Mejide como el público esperaban impacientes que el cantante hablara de su ruptura con Paula, algo que a pesar de los intentos del presentador por sacar el tema no sucedió.

El artista presentó su nuevo trabajo 'Amor para dos y confesó su felicidad, "Estoy a tope, estoy feliz y me siento feliz conmigo mismo".

Risto le preguntó por Paula Echevarría

"Me molesta profundamente cuando los medios nos fijamos sólo en el principio o final de las relaciones sin recordar que todo lo que ocurrió en medio es solo patrimonio de ambos. Así que todo mi apoyo a ti y a Paula", le dijo el presentador en un primer momento a Bustamante.

Risto le preguntó a David por cómo estaba afrontando la ruptura pero el cantante entre risas no soltó nada al respecto: "No voy a hablar ni para bien ni para mal. Jamás en la vida estaría en TV si no es por méritos propios de trabajar", pero sí que respondió a las cuestioens que el publicista le hizo en sobre asuntos más genéricos y globales sobre el amor.

"Yo sigo enamorado del amor y no hay nada más bonito que amar. Cuando el amor es de verdad nunca hay un final. Aprendes a amar cuando eres padre y mi amor verdadero nació el 17 de agosto del 2006", refiriéndose a su hija.

Pero a pesar de los intentos de Risto Mejide para que el cantante hablara de Paula Echevarría no llegó a habalrse de ella en ningún momento.

El estado emocional de David Bustamante

El presentador le preguntaba al cantante si alguna vez ha estado tan mal de corazón que no ha podido cantar, su respuesta fue: "Muchas veces, no somos robots y nos sentimos mal y es muy difícil intentar alegrar cuando estamos así".

Bustamante le preguntó al publicista por la valoración que le hubiera hecho si hubiera sido su juez: "Yo te habría hecho llorar más. No sé qué te habría dicho porque no veía 'OT', yo odiaba 'OT'".