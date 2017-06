El hombre más hablador de 'First Dates'

A veces 'First Dates' cuenta con personas tímidas, muy tímidas o casi calladas. A veces pasa justo lo contrario. Y para ello basta conocer a Andrés, la cita más habladora que se recuerda en mucho tiempo en el programa de Cuatro. El joven no solo no ha parado de decir cosas sino que además a la pobre chica con la que ha intentado ligar apenas le ha podido conocer el tono de su voz porque apenas ha podido hablar.

Andrés se define maniático a sus 22 años. No le falta razón pues una de sus manías más arraigadas es sin duda hablar de todo. Pero de todo y en cada momento. Además, una persona con esa cualidad no puede pasar por alto otro hecho: controlar muy bien la ortografía. Al menos eso dice el joven que ha tratado de dejar claro que su carrera profesional va hacia ese sentido. Al de cuidar la lengua española.

El idioma no se sabe, la suya propia está claro que sí. Su ritmo frenético a la hora de expresarse y de contar experiencias como la del día que casi muere en un árbol y tuvo que esperar dos horas para liberarse, han demostrado que Andrés no tiene peros a la hora de hablar de sí mismo. Una cuestión que quizá le ha servido para tener una segunda cita. Quizá porque su ligue, Patricia, quiere hablar.