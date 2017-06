El emotivo mensaje de Mª Teresa Campos que hizo llorar a Bigote Arrocet

El momento más esperado por los seguidores de 'Supervivientes' al fin llegó, María Teresa Campos entraba por teléfono en el programa para hablar con Bigote Arrocet.

Rumor que causó la polémica la semana pasada cuando el público esperaba la conversación entre la pareja. La presentadora se dirigió al humorista para animarlo a seguir y recordarle que lo apoya desde fuera.

"Hola Edmundito buenas noches, he recogido tus palabras de hoy, de que estás solito ahí", empezaba diciendo María Teresa.

Y le dejaba caer los problemas que había tenido durante su aventura: "Quiero decirte que desde que te fuiste aquí han pasado muchas cosas que sabrás cuando vuelvas, que yo he preferido decírtelo cuando llegues aquí".

Por otro lado, añadía que está "feliz de que estés viviendo tu sueño, que no adelgaces más que me preocupas. Que tus hijos han estado pendientes de mí".

Y acababa con un mensaje emotivo que hizo que se le saltaran las lágrimas a Edmundo, "Nada ha mermado lo que siento por ti, y como yo no tengo incapacidad para sacar los sentimientos, te digo que te quiero mucho, que te cuides y te amo".

La expulsión de Bigote Arrocet

María Teresa también tuvo ocasión de opinar sobre la expulsión del humorista, "las redes tienen mucha fuerza y no puedes luchar contra ellas cuando solo eres uno, pero eso es solo una opinión personal. La audiencia es soberana", añadía.

"Estoy muy preocupada por la delgadez que tiene porque ya no se puede pasar más", también confesaba la periodista.

¿Por qué Bigote Arrocet no habló nunca de Mª Teresa?

Tras la duda que Sandra Barneda le planteó a Mª Teresa sobre porque nunca ha sido nombrada por su pareja en la isla, ella contestó: "Yo le dije que a mi no me nombres porque entras tú, no yo. Y lo hacía por la repercusión que tienen después las cosas, no por otra cosa".

Pero por primera vez, tras toda su estancia en la isla, Edmundo mencionó a María Teresa cuando estaba solo en la cabaña: "Me gustaría compartirlo con la persona que estoy ahora pero sé que es muy delicada y entonces ni me lo planteo porque le daría un soponcio", decía él.