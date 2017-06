Cayetano Rivera: "¡A los toreros nos encantan los animales!"

‘Planeta Calleja' contó este domingo y o con un protagonista que ha suscitado mucha expectación, Cayetano Rivera Ordoñez.

El torero viajó hasta la Patagonia chilena junto a Calleja para explorar varios lugares recónditos de la zona y entablar relación con sus habitantes. Además de aventura y riesgo, y como es común, durante el desarrollo del programa el presentador tuvo oportunidad de charlar con Rivera acerca de su vida personal, por lo que tanto Eva González, su esposa, como sus tres hermanos, Francisco, Kiko y Julián han estado presentes en el espacio de Cuatro.

Sin embargo, las palabras del diestro que más reacciones han levantado son las relativas a su profesión. "¿No es un anacronismo que en pleno siglo XXI se utilice al toro y se le mate en la plaza por diversión, ocio o diversión?", le preguntó Calleja, ante lo que el torero aseguró que "nosotros no matamos al toro para divertirnos" y defendió que "el matarlo es el resultado final que debe ocurrir porque ese toro no se puede volver a torear".

Y añadió: "A mí no me da satisfacción matar al toro porque al hacerlo me quita un riesgo y además me puede quitar un triunfo. ¡A los toreros nos encantan los animales!", agregó.