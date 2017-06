Michael Robinson emociona con su mensaje contra el terrorismo en 'El Hormiguero'

Lleva tres décadas en España y sigue siendo una figura clave del periodismo deportivo español. Michael Robinson es británico de nacimiento y gaditano de espíritu pero su forma de ser lo ha hecho único. Como únicas han sido sus palabras en defensa de los derechos humanos en 'El Hormiguero'.

Michael Robinson ha contado que su hija fue testigo de los atentados de Londres donde fue asesinado el español Ignacio Echevarría. "Mi hija físicamente está bien pero emocionalmente no del todo bien, aunque no creo que debas estar en Londres para tener conciencia de lo que sucede en muchos lugares" explica el exfutbolista.

Tiene muy claro que el mundo debe luchar contra la lacra terrorista. Que no hay que detenerse. Recalca que su "corazón está con las familias de los que han muerto, a los de un valientísimo español que ha luchado con su monopatín" pero asume que la lucha "ahora ya es cuerpo a cuerpo y eso da muchísimo miedo".

"No estamos del todo bien" admite. Pablo Motos apunta lo que dice el propio Robinson y añade que es lógico, que la sociedad tiene miedo. No obstante, Michael Robinson considera que "esta gente quiere que dejemos de vivir como vivimos" pero que "no lo van a conseguir" pues "la democracia es algo que hemos de guardar como un tesoro, hemos de seguir viviendo, no podrán con nuestro espíritu".