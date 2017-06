La cita de la mil excusas de 'First Dates'

Hay cosas que quedan claras nada más verse. Una de ellas es la falta de feeling entre dos personas. En 'First Dates' saben mucho de ello y este lunes ha vuelto a quedar de manifiesto con la cita con más excusas para no querer ligar el uno con el otro que se recuerdan en el programa. Basta ver cómo Nieves y José no querían intimar más para entender que les ha sido del todo incómoda la situación.

Básicamente porque la actitud de ambos ha sido muy negativa. Para empezar ella no tenía demasiado interés en caerle bien a José y aunque buscaba que le "llamara la atención", no lo ha hecho en absoluto. Más que nada porque la propia Nieves ha dejado claro desde el comienzo que es una mujer tan estricta que solo le puede gustar lo que a ella le parezca bien. Como por ejemplo el hecho de coger correctamente una copa de vino.

Pero lo mejor de todo ha llegado al final. Cuando en el turno para elegir en 'First Dates' si la cita ha sido un éxito y después puede haber una segunda oportunidad, José ha tratado de salir huyendo de un modo metafórico. La mala uva de Nieves ha surtido efecto y ha bastado que dijeran que viven a "dos horas en coche" para que ella aseverase que es cierto, que es demasiada distancia.