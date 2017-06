Las redes estallan por la llamada de Teresa Campos a Bigote Arrocet

La presente edición de ‘Supervivientes’ continúa su andadura en Telecinco, por lo que como cada domingo Sandra Barneda se ha puesto de nuevo al frente del debate semanal. Sin embargo, este debate no ha sido igual a otros, ya que si hace una semana los usuarios de las redes sociales criticaron al programa por asegurar que Mª Teresa Campos iba a entrar por teléfono para hablar con Edmundo, su actual pareja, enganchando así a la audiencia, esta vez sí se ha producido la mencionada llamada.

No obstante, pese a que muchos la esperaban, otros han considerado que la presentadora está obteniendo un protagonismo que no merece, ya que ella no es participante del reality de supervivencia.

La llamada se produce después de que el cómico haya sido expulsado de la isla frente a Kiko, otro polémico concursante, que además vive un romance con Gloria Camila. Además, los espectadores también critican que el propio concursante aseguró que no quería recibir ninguna llamada para que no le afectara durante su paso por el concurso, algo que la dirección del programa estaría incumpliendo.

#ConexionHonduras8 Sra. M. Teresa, con el ictus q ha tenido no estaria mejor descansando? todo por la pasta en fin luego dice q la critican — J Garci (@j_garciserra34) 11 de junio de 2017

Y luego dice la hija que no hablen de Teresa que ella no está en el concurso,pues menos mal.. #ConexionHonduras8 — arantxa (@aranjavi) 11 de junio de 2017

#conexionhonduras8 definitivamente no entiendo a santo de que tiene que entrar maria teresa otra vez que asco y que putos pesados — PatxiredondoDb⚽️���� (@patxi_redondoDb) 11 de junio de 2017

Un domingo más Teresa entrando en directo? Pero oye que la que tiene beneficios son todos menos Edmundo y Gloria #ConexionHonduras8 — Natalia �� (@_natalia296) 11 de junio de 2017