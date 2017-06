Melani Olivares estalla contra los que critican la foto en 'topless' junto a su bebé

Melani Olivares decidió compartir el primer baño veraniego de su hijo recién nacido a través de Instagram. En la imagen que publicó aparecía ella haciendo ‘topless’ junto a él en la piscina, algo que aunque ha sido muy aplaudido por algunos seguidores, no ha gustado demasiado a otros, que bajo el lema “lo de enseñar pecho creo que sobra” han criticado duramente a la intérprete.

Aunque hasta el momento ella no había pronunciado palabra alguna acerca de la polémica, finalmente volvió a hacer uso de su cuenta en Instagram para abogar por la naturalidad al realizar estos posados en los que muestra el pecho, "Me pareció una foto bonita y mi bebé no puede estar más guapo, me gustan las fotos que transmiten y esta es una de ellas...Me llama más la atención la foto que el medio pezoncillo camuflado que se pueda intuir ¡Open your mind!", expresaba Olivares, dejando claro a sus detractores que si cree necesario hacerlo, no dudará.