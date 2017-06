La polémica salpica de nuevo a Maluma por la letra de su nueva canción

Es guapo, atractivo y con carisma. Sus canciones se quedan al instante, lo que le lleva a ser número uno de muchos rankings musicales, pero sin duda algunas de sus letras son capaces de situarle continuamente en el foco de la polémica. En efecto, hablamos de Maluma, que de nuevo vuelve a ser salpicado por la controversia a raíz de la letra de su última canción, ‘Vitamina’.

Un tema en el que el colombiano volvería a “denigrar la imagen de la mujer” según muchos usuarios al incluir frases como “no hay razones pa' que te cohibas. Yo sé que te gusta, te motiva. Me dijeron que eres posesiva y que tragas todas las vitaminas", reza parte de la letra de la canción.

No es la primera vez que el colombiano recibe críticas negativas a raíz de las letras de sus canciones, ya que hace unos meses fue muy criticado porque su canción hacía “apología de la violencia de género”, según algunos usuarios de las redes sociales gracias a frases como "siempre me dan lo que quiero. Chingan cuando yo les digo. Ninguna me pone pero. Dos son casadas. Hay una soltera. La otra medio psycho y si no la llamo se desespera".

Por ello, a través de la plataforma Change.org ya son más de 91.000 personas las que piden no solo la retirada del videoclip, sino también la de la canción, ya que “describe a la mujer como meros cuerpos sin vida”, indicaban.